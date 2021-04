Lazio, Piccinini tuona: “Il match con il Torino va calendarizzato al più presto”

"Mi auguro che il match tra Lazio e Torino venga calendarizzati il prima possibile. È una partita troppo importante e delicata sia in chiave Champions che per quanto riguarda la salvezza. Non si può giocare l’ultimo giorno...". Con queste parole Sandro Piccinini ha detto chiaramente la sua sul match tra Lazio e Torino, valido per la 25esima giornata di campionato, che doveva essere disputato lo scorso 2 marzo. La gara è stata rinviata perché la società granata non si è presentata allo Stadio Olimpico impossibilitata causa Covid. Con molta probabilità, la partita dovrà essere giocata ma non c'è ancora nessuna data ufficiale.

