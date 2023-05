Lazio, Pino Insegno: "Ogni volta è come la prima, mi emoziono come un bambino" - VIDEO

Giornata di festa all'Olimpico. Più di 64.000 cuori biancocelesti sono pronti a festeggiare la conquista della qualificazione in Champions League ma anche i dieci anni dalla vittoria della Coppa Italia contro la Roma e poi ancora l'ultima di Radu e il ritorno di tantissimi campioni come Klose e Lulic. Poco prima del match con la Cremonese ecco le parole di Pino Insegno ai nostri microfoni: “Emozione? Sempre ogni volta che entro dentro lo stadio. Io vivo questa squadra come la mia vita, come se fosse il primo giorno ogni volta, mi emoziono come un bambino”.

