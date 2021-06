Lazio, piovono ancora insulti alla memoria di Paparelli: la risposta del figlio Gabriele

Nuovi insulti alla memoria di Vincenzo Paparelli. Il murale di Mourinho sulle mura di Testaccio, come anticipato, è stato modificato aggiungendo Maurizio Sarri e la sua immancabile sigaretta. Il gesto non è ovviamente passato inosservato, diventando immediatamente virale sui social. Accanto alle foto, sono arrivati puntuali nuovi insulti alla memoria del tifoso biancoceleste, che ha perso tragicamente la vita all'Olimpico nel derby del 1979.. Il figlio Gabriele, che negli anni ha ricevuto spesso un trattamento di questo tipo, ha risposto pubblicato le immagini sul proprio profilo Facebook, per poi aggiungere: "E quindi? Tu che fai? Insulti che non c'è più. Ma che ca..o hai nel cervello, i bruscolini?".

Acerbi, il fratello tifa per lui: "Con l'Europeo ha coronato un sogno. Sulla malattia..."

Spagna, allarme focolaio rientrato: tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

TORNA ALLA HOMEPAGE