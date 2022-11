Lazio, Piscedda duro su Luis Alberto: "Non è un giocatore completo"

Fonte: Radiosei

TUTTOmercatoWEB.com

"L’Italia nelle difficoltà emerge sempre, quindi se fossimo andati ai Mondiali avremmo fatto bene". Intervenuto a Radiosei, Massimo Piscedda ha toccato l'argomento Mondiali in Qatar per poi passare a parlare di Lazio: gli argomenti del giorno sono l'intervista di Muriqi e la possibile partenza di Luis Alberto.

MURIQI - "Muriqi al Maiorca ha trovato un ambiente perfetto per lui. Con il tipo di gioco di Sarri però non credo che c’entrasse molto. Resta un giocatore normale, non è diventato Cristiano Ronaldo".

LUIS ALBERTO - "Il problema di Luis Alberto è che è stato soprannominato “Mago” e lui ci ha creduto. La qualità non si discute, ma per essere giocatore non basta solo questo".