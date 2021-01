Lazio, Piscedda: "Hoedt? Sapevamo che non era Beckenbauer. Musacchio è affidabile"

Una sconfitta pesante quella subita dalla Lazio ieri sul campo dell'Atalanta che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia. Sul banco degli imputati soprattutto Hoedt, autore di una prestazione negativa. Ai microfoni di TMW News l'ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda ha commentato così la gara della squadra e dei singoli.

LA PARTITA - "C'è amarezza per aver buttato via un'occasione in superiorità numerica, ma la formazione di Gasperini si è difesa molto bene. La Lazio prima del match poteva anche mettere in preventivo una eliminazione ma in ogni caso in campionato Immobile e compagni si sono ripresi e non devono sentirsi condizionati da questo risultato."

DIFESA - "Hoedt? Sapevamo che non era Beckenbauer: ieri ha commesso due errori ma è stato in generale poco aiutato dai compagni di reparto. Era solo ad affrontare Muriel e Zapata. Ora le colpe ricadono tutte su di lui ma quando si perde in superiorità numerica vuol dire che non ha funzionato tutto il reparto. L'arrivo di Musacchio? Il giocatore è di statura internazionale, ora bisogna vedere come sta fisicamente, se sta bene è affidabile. Alla Lazio serviva solo un rinforzo, in difesa. Non c'era bisogno di altro".

I SINGOLI - "Tra Luis Alberto e Akpa Akpro c'è differenza dal punto di vista qualitativo. Sono due giocatori con caratteristiche diverse. Muriqi deve essere giudicato per i gol che fa; ha fatto due gare e due gol. Ha una struttura potente e ha bisogno di tempo per entrare in forma. E' specifico da area, se fa invece un altro lavoro di movimento diventa più dura per lui".

SCUDETTO - "Se non lo conquistasse la Lazio, sarei contento se lo vincessero i bergamaschi, che ormai sono una realtà. Se lo meriterebbero".