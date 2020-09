Lazio, pranzo al centro di Roma per Reina: in sottofondo... Albano e Romina Power - FT

Concluso il ritiro di Auronzo di Cadore, i giocatori della Lazio hanno qualche ora a disposizione prima di riprendere la preparazione pre-campionato a Formello. Anche Pepe Reina, che ha raggiunto i nuovi compagni proprio tra le Tre Cime di Lavaredo, ha deciso di iniziare a scoprire le meraviglie di Roma... partendo dal cibo. Lo spagnolo ha optato per un pranzo al centro della Capitale, a un passo da Piazza di Spagna. La foto pubblicata su Instagram testimonia il momento: bicchiere di vino, un piatto di amatriciana in primo piano e 'Felicità' di Albano e Romina Power in sottofondo. È il caso di dirlo, il portiere si sta integrando "alla grande".

