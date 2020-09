Chievo, annullata l’amichevole con il Padova: tre tesserati positivi al coronavirus

Ennesima amichevole estiva annullata causa coronavirus. Questa volta tocca a Chievo-Padova in programma per oggi pomeriggio. Lo hanno comunicato entrambe le società sui propri siti ufficiali. Tre tesserati clivensi sono risultati positivi al Covid-19. Gli interessati sono asintomatici e sono stati messi subito in isolamento come prevede il protocollo sanitario. Seguiranno nei prossimi giorni altri test per tutta la squadra.

