Lazio: prima sconfitta stagionale in trasferta, l'ultima volta fu...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata amara per la Lazio che cade all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il 3-0 in finale in favore dei bianconeri certifica la prima sconfitta stagionale in campionato lontano dalle mura amiche. Finora gli uomini di Sarri avevano raccolto quattro vittorie e due pareggi e avevano subito appena una rete. Stavolta ne sono arrivate tre proprio come nell'ultima occasione in cui i biancocelesti hanno perso fuori casa, ovvero nel derby di ritorno della passata stagione. In quella circostanza la Roma, che ospitava la stracittadina, si impose per 3-0 con la Lazio incapace di reagire, proprio come stasera. Per risalire invece ad un k.o in trasferta non avvenuto allo Stadio Olimpico bisogna invece andare piuttosto a ritroso. Era il 9 gennaio 2022 quando gli aquilotti si arresero per 2-1 al cospetto dell'Inter.