Lazio Primavera, le emozioni della vittoria contro il River Plate: lo speciale del club

La Lazio Primavera prosegue il suo percorso in Messico a suon di vittorie. Dopo aver sconfitto per 3-1 l'Inter Miami, i biancocelesti hanno battuto per 2-1 il River Plate per 2-1 grazie ai gol di Milani e Cuzzarella. La Supercoppa di Monterrey procede quindi a gonfie vele per la squadra di Sanderra, che sta scaldando i motori in vista della prossima stagione. Per chi si fosse perso le emozioni di Lazio - River Plate, il club ha realizzato uno speciale video, pubblicato sul sito ufficiale.