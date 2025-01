Lazio, primo incrocio con il Braga: i precedenti delle italiane sorridono a Baroni

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio oggi partirà alla volta di Braga per andare a chiudere la prima fase di Europa League. Oltre al primo posto in classifica, non aritmetico ma quasi, c'è anche in ballo l'imbattibilità che permetterebbe alla squadra di Baroni di fare la storia ancora una volta.

I precedenti dello Sporting Braga con le italiane, poi, fanno ben sperare. Il club portoghese ha infatti affrontato squadre di Serie A per ben 10 volte nella sua storia, conquistando appena 3 vittorie, due contro il Parma e una con il Chievo Verona nella stagione 2006/07.

Per il resto zero pareggi e sette sconfitte con Chievo (2006/07), Milan (2008/09), Roma (2020/21, 2024/25) e Napoli (2023/24). La Lazio domani affronterà il Braga per la prima volta nella sua storia, nella speranza che possa unirsi al trend positivo delle squadre italiane.