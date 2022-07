Lazio, prosegue la campagna abbonamenti: ecco il dato aggiornato

Marco Canigiani fa il punto della situazione sulla campagna abbonamenti che prosegue mentre la Lazio si allena ad Auronzo di Cadore...

La Lazio di Maurizio Sarri prosegue la preparazione ad Auronzo di Cadore. Nel frattempo la campagna abbonamenti per la prossima stagione va avanti e c'è ancora la possibilità di confermare i posti in prelazione per i vecchi abbonati (scadenza il 20 luglio). Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel facendo il punto della situazione. Ecco le sue parole:

“Il ritiro procede molto bene, tanti tifosi che affollano gli allenamenti e le partite amichevoli. Oggi ci aspettiamo una bella cornice di pubblico contro la Triestina. È un momento molto bello da vivere e serve per partire al meglio possibile con la stagione.

La campagna abbonamenti sta crescendo, siamo a 9 mila tessere staccate. C’è stata un’impennata e speriamo che da domani ci possa essere un rush finale fino poi all’inizio della vendita libera. La squadra e la società si meritano una bella cornice di pubblico per fare bene il prossimo anno.

Per quanto riguarda la Tevere Top stiamo attendendo informazioni visti i lavori di manutenzione e di ristrutturazione che non dipendono da noi. Per quanto riguarda la rateizzazione è stata una scelta effettuata da noi per motivi bene precisi. Sarebbe stata una procedura molto lunga che avrebbe appesantito i tifosi. Per il futuro riadotteremo questa procedura.

Concludiamo prima la campagna abbonamenti, partiamo con il campionato e poi vedremo se aprire una nuova campagna abbonamenti per l’Europa League”.