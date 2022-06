Lazio, prosegue la campagna abbonamenti: il dato parziale

TUTTOmercatoWEB.com

C’è entusiasmo in casa Lazio per l’apertura della tanto desiderata campagna abbonamenti. Fremevano i tifosi biancocelesti che ora potranno finalmente compiere il loro atto di fede assicurandosi un posto sugli spalti, per poter assistere ai match casalinghi della prossima stagione. È in continua crescita il dato delle tessere sottoscritte, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione ad oggi se ne registrano 4150. È un segnale positivo considerando che il via alle vendite è stato dato da soli cinque giorni. “Avanti insieme” è lo slogan lanciato dalla società, non ha esitato il popolo laziale a rispondere all'invito.

