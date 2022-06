Lazio, cambio di programma ad Auronzo: niente amichevole con il Venezia, c'è la nuova sfidante

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, come di consueto, svolgerà il proprio ritiro pre campionato sotto le Tre Cime di Lavaredo. I biancocelesti staranno ad Auronzo di Cadore, in Veneto, dal 6 al 22 luglio. Nel corso della loro permanenza giocheranno alcune partite amichevoli per testare il livello di preparazione. Le avversarie sono state già annunciate, ma negli ultimi minuti ci sono state delle novità: il 21 luglio la squadra di Sarri avrebbe dovuto salutare sfidando il Venezia, neo retrocesso in Serie B. Così non sarà. I motivi non sono ancora noti e la società non ha fatto alcun annuncio ufficiale, ma su Twitter il NK Primorje Ajdovščina, squadra slovena, ha annunciato l'amichevole con la Lazio proprio in quel giorno.