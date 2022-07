Lazio - Qatar, ecco dove vedere la partita in tv e streming

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

I match pre-season per gli uomini di Sarri non sono finiti. Domani, sabato 30 luglio, i biancocelesti saranno impegnati nella sfida contro il Qatar che si disputerà in Austria. Come anticipato, c'è stata una piccola variazione di programma infatti la gara non sarà più a Grodig come previsto, ma a Salisburgo. Anche questa amichevole, così come quella contro il Genoa, si disputerà a porte chiuse per motivi di sicurezza. L'appuntamento è alle 18, la partita sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN e su Lazio Style Channel canale 233 di Sky.

