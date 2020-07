Lazio, quando si gioca in Champions League? Le date della prossima edizione

La Lazio è almeno quarta in campionato e lotta per arrivare ancor più su nelle ultime due giornate: con la Champions League praticamente in tasca si pensa anche a quali saranno le date della prossima edizione della competizione. La UEFA le ha ufficializzate ad inizio luglio, con la partenza prevista per il 20 ottobre 2020 per la fase a gironi e la conclusione per il 29 maggio 2021 nello stadio Ataturk di Istanbul. Considerando che la fase preliminare della Champions si svolgerà tra l'8 agosto e il 30 settembre, per il sorteggio dei gironi bisognerà aspettare inizio ottobre.

DATE - 1° giornata gironi - 20/21 ottobre 2020

2° giornata gironi - 27/28 ottobre 2020

3° giornata gironi - 3/4 novembre 2020

4° giornata gironi - 24/25 novembre 2020

5° giornata gironi - 1/2 dicembre 2020

6° giornata gironi - 8/9 dicembre 2020

Ottavi di finale - 16/17 e 23/24 febbraio 2021 (andata), 9-10 e 16/17 marzo 2021 (ritorno)

Quarti di finale - 6/7 aprile 2021 (andata) e 13/14 aprile 2021 (ritorno)

Semifinali - 27/28 aprile 2021 (andata) e 4/5 maggio 2021 (ritorno)

Finale - 29 maggio 2021