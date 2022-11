Lazio, quante partite giocate il 22 novembre: gioie, dolori e Gascoigne

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La pausa per il Mondiale è un inedito di quest'anno, ma nelle passate stagioni novembre è stato un mese ricco di impegni. Un periodo in cui la Lazio soprattutto negli ultimi ha dovuto fare i conti con le partite ravvicinate viste le varie partecipazioni alle coppe europee. Prendendo in considerazione proprio il 22 novembre sono diverse le sfide disputate dal club biancoceleste che però non sempre ha sorriso. Il primo match che balza alla mente in questa data è quello giocato allo stadio Olimpico contro il Tottenham nel 2012 valido per la fase a gironi dell'Europa League. Un divertente 0-0 in cui però il talento di Gareth Bale non è riuscito ad emergere. L'evento più emozionante però fu il ritorno a Roma di Paul Gascoigne che ha salutato i tifosi laziali con un giro di campo prima della partita.

Completamente diverso lo 0-0 del 2009 in casa del Napoli. Un risultato che seppur non negativo fece sprofondare l'allora squadra di Ballardini nelle parti basse della classifica. Tornando in Europa spiccano la partita in casa dell'Anderlecht persa per 1-0 nel 2000 e la vittoria in Turchia contro Trabzonspor per 2-1 nel 1994. I precedenti più recenti sono invece la sconfitta a domicilio contro la Juventus nel 2014 per 3-0 e il pareggio con il Palermo per 1-1 del 2015.