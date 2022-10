Lazio, quanto sei cinica! La squadra di Sarri tira poco, ma segna tanto: il dato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attacco è sempre stato uno dei punti di forza della Lazio dell'ultimo decennio, una squadra molto produttiva in fase offensiva ma che, dietro, ha sempre subito molto. In questa stagione, per quanto visto fino a oggi, la situazione sembrerebbe essere diversa rispetto al passato. La squadra di Maurizio Sarri, nel secondo anno della sua gestione, ha iniziato il campionato mettendo in mostra un importante equilibrio per quello che concerne i gol subiti (5) e i gol realizzati (23). Il dato che stupisce più di tutti, però, è il cinismo di questa squadra: la Lazio, infatti, ha tirato in undici partite "solo" 120 volte (55 in porta, 42 fuori dallo specchio) ed è la sedicesima squadra per tiri totali effettuati, sopra solamente a Spezia, Sampdoria e Lecce. La squadra di Maurizio Sarri, nonostante ciò, si è confermata una macchina da gol realizzando 23 reti e piazzandosi, in questo avvio di stagione, come terza squadra per reti realizzate in Serie A. on una media di 0,191 gol per tiro effettuato, infatti, i biancocelesti si laureano come squadra con il rapporto tiro-gol più alto della Serie A, mettendo in mostra la sua qualità nello sfruttare le occasioni avute.