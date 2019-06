Lazio, quarto posto in Serie A per gol fatti in casa: ma in trasferta...

Sono 36, le reti segnate dalla Lazio allo Stadio Olimpico. Una media di quasi due centri a partita, che vale ai biancocelesti il quarto posto in Serie A per gol fatti in casa a pari merito con l'Atalanta. Meglio dei biancocelesti solo Roma (con 43 centri), Napoli (41) e Juventus (39), a dimostrazione di come la squadra di Inzaghi abbia avuto una buona vena realizzativa nei match casalinghi. Però, ecco il rovescio della medaglia: i gol segnati dalla Lazio in questa Serie A sono stati 56, dunque solo 20 sono arrivati nelle gare esterne. La media per le partite in trasferta si abbassa, quindi, a praticamente 1 solo gol a partita. Troppo poco. Un dato che piazza i biancocelesti al sest'ultimo posto (condiviso con Bologna, Sassuolo e Torino). La mira va aggiustata soprattutto lontano dall'Olimpico, è lì che i ragazzi di Inzaghi hanno perso punti decisivi in ottica Champions League.

