Lazio, dal dischetto non sbagli mai: miglior media della Serie A

Segnare dagli 11 metri può sembrare facile, ma non lo è. Ci vuole freddezza, cinismo e tanta concentrazione. I giocatori della Lazio, però, non si fanno intimidire dalla sagoma del portiere. In questo campionato sono stati 6 i rigori calciati dagli uomini di Inzaghi: 6 volte la rete si è gonfiata. Una media realizzativa del 100%. Immobile ne ha siglati 4, uno a testa per Luis Alberto e Caicedo. Solamente la Roma ha eguagliato questa statistica, mentre Bologna e Sassuolo si posizionano dietro con 5 rigori su 5. C'è chi ne ha segnati di più, ma con una media realizzativa più bassa: Sampdoria (10 su 12), Inter (8 su 9), Juventus e Spal (7 su 8). La Lazio, dal dischetto, è una sentenza.

