Lazio, Luis Alberto lavora a Ibiza. E dà appuntamento a Correa ad Auronzo

Tra un bagno al mare e una sosta in spiaggia, Luis Alberto si allena con lo staff di Perform Sport Medical Center a Ibiza. Pomeriggio di sudore e fatiche, insieme ad altri giocatori: con lui, sul campo del Can Misses, anche il Papu Gomez, Alessio Romagnoli, Andrea Petagna e Lucas Ocampos. Tutti a lavoro per farsi trovare ancora più pronti durante il ritiro precampionato: "Bel pomeriggio di allenamento, quello di ieri, con gli amici di Perform", ha scritto su Instagram il centrocampista spagnolo. Non risparmiando poi le battute con Correa: "Avete sudato?", gli chiede l'argentino. "Io giusto per sembrare sexy", gli risponde l'ex Siviglia. Che, tra uno scherzo e l'altro, dà "appuntamento" ad Auronzo al compagno di squadra. Lì si comincerà a fare sul serio.

