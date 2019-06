Roma, cancellato il ritiro estivo a Pinzolo: le spiegazioni del club

Con l’arrivo di Fonseca la Roma si vede costretta a rivedere i propri programmi per l’estate. In una nota pubblicata sul sito ufficiale, infatti, la società ha fatto sapere che il ritiro in programma a Pinzolo dal 29 giugno al 7 luglio è stato annullato. Una decisione alla quale il club è arrivato dopo un lungo confronto con il nuovo tecnico giallorosso. Dirigenza e mister hanno deciso di “posticipare l’inizio della preparazione estiva a causa dell’incertezza sulla data del primo impegno ufficiale della nuova stagione”. La società si scusa con i tifosi e con il Comune di Pinzolo, ma spiega che la decisione è stata presa per il bene della squadra, per consentirle di iniziare la stagione nella migliore forma possibile. Per eventuali chiarimenti i sostenitori giallorossi potranno scrivere al club, sfruttando una casella di posta creata appositamente per porre rimedio al disagio creato a chi aveva già programmato di seguire il ritiro della Roma.

LAZIO, YAZICI PER IL DOPO MILINKOVIC

SUPERCOPPA, SI VA VERSO L'ARABIA

TORNA ALLA HOMEPAGE