Calciomercato Lazio, Tare ha scelto Yazici per il dopo Milinkovic

Tutto su Yazici, ma solo se dovesse partire Milinkovic-Savic. Tare ha individuato nel giocatore del Trabzonspor il profilo giusto per la sostituzione del serbo. Giovane (22 anni), completo, forza fisica abbinata a tecnica e qualità di inserimento. Per caratteristiche può assomigliare in qualche modo a Milinkovic, nonostante il turco sia qualche centimetro più basso (1,85 m contro 1,91 m). Inzaghi ha chiesto un giocatore con le stesse caratteristiche in caso la sua cessione diventasse inevitabile. A suon di prestazioni ha conquistato Terim e la nazionale turca. Ben 100 le partite messe insieme con la maglia del Trabzonspor, condite da 22 gol e 21 assist. I rapporti fra i due club sono buoni dopo l'affare Onazi, la cifra richiesta per la sua partenza è di 20 milioni ma la Lazio spera di chiudere abbassando un po' il prezzo. Per ora tutto è in stand by, almeno fino a quando sul tavolo di Formello non arriveranno offerte concrete per Milinkovic. Quel che è certo però, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è che Yazici è il profilo individuato dalla Lazio e ha scavalcato tutti, da Elmas a Szoboszlai fino ad arrivare a Zulj.

