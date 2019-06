Supercoppa Italiana, si va verso l'assegnazione all'Arabia Saudita: le info

“Supercoppa? La valutazione non è della Lega Serie A, ma di Lazio e Juventus”, si era espresso così ieri l'ad della Lega, Luigi De Siervo, in merito all'assegnazione della sede per la prossima Supercoppa Italiana. Ora sembrano esserci novità, decisive nel far pendere la bilancia verso l'Arabia Saudita: i sauditi, infatti, avrebbero esercitato un'opzione contrattuale per poter disputare subito un'altra edizione del trofeo nel paese mediorientale. Dopo il successo di pubblico di Juventus-Milan, andato in scena lo scorso dicembre, gli arabi hanno la piena intenzione di sfruttare il trend e creare una sorta di crescita continua del movimento nel paese. Solamente l'esistenza di “documentati e legittimi impedimenti” potrebbe far cambiare la sede della Supercoppa e, al momento, questa è una possibilità da escludere. Anche la denuncia del Qatar e di beIN Sport riguardo il presunto favoreggiamento della pirateria da parte dell'Arabia Saudita, non crea appigli per un'uscita dal contratto stipulato con la Serie A (che prevede 2 delle prossime 4 edizioni del trofeo in Medio Oriente). Da Riyad sono fiduciosi, a meno di clamorosi intoppi la prossima Supercoppa Italiana si disputerà tra dicembre e gennaio nella capitale saudita o a Gedda.

