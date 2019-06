Supercoppa Italiana, beIN Sport accusa l'Arabia Saudita: si gioca a Roma?

È il primo dubbio della prossima stagione della Lazio: quando si gioca la Supercoppa Italiana? L'incognita c'è, e sposterebbe di non poco le carte in tavola. Tutto ruota attorno a due possibilità: Roma, come due anni fa (quando proprio i biancocelesti sconfissero la Juventus) o Arabia Saudita. La Lega Serie A ha un accordo con il paese mediorientale, due delle prossime quattro edizioni del trofeo andranno giocate a Ryad o a Gedda, su questo non c'è dubbio. Ma, come riporta Tuttosport, sia il Qatar che l'emittente televisiva beIN Sport - che garantisce un terzo delle entrate dai diritti tv esteri per il campionato italiano - hanno accusato l'Arabia Saudita di promuovere la pirateria sugli eventi sportivi, chiedendo formalmente alla Lega di spostare la prossima edizione della Supercoppa presso un'altra sede. In attesa di risolvere questa situazione, quindi, la Serie A potrebbe decidere di far giocare Lazio e Juventus allo Stadio Olimpico di Roma, rimandando ai prossimi anni le due edizioni rimanenti in Medio Oriente. Nel caso in cui si giocasse nella Capitale la data prefissata sarebbe quella del 17 agosto, una settimana prima dell'inizio del campionato. Mentre se si decidesse comunque di portare il trofeo in Arabia Saudita, presumibilmente si giocherebbe in un giorno compreso tra il 23 dicembre e il 4 gennaio.

