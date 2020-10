Lazio, quattro anni fa il poker al Cagliari: la doppietta di Immobile e il gol bellissimo di Felipe Anderson

Decima giornata di Serie A, 26 ottobre 2016, Lazio batte Cagliari 4-1. Nel turno infrasettimanale, gli uomini di Inzaghi ospitano i sardi. È l'inizio di un campionato che la Lazio concluderà al quinto posto, guadagnando l'accesso alla fase a gironi di Europa League. All'Olimpico va in scena un match senza storia, dominato in lungo e in largo dai biancocelesti. Apre le marcature, al sesto minuto, Keita Balde che raccoglie un cross di Lulic e scarica in rete un diagonale vincente. A ipotecare il vantaggio ci pensa il solito Ciro Immobile che sigla una doppietta nella prima frazione. Il primo su rigore conquistato proprio da lui, il secondo con un tocco sotto delizioso che batte Storari. Il sigillo sul match lo mette Felipe Anderson con una giocata sensazionale. Il brasiliano si porta letteralmente a spasso mezza difesa rossoblù e poi appoggia in rete con il piatto destro segnando una rete incredibile. Sul 3-0, gli ospiti sbagliano un calcio di rigore di Borriello. A 3 minuti dal termine arriva anche il gol della bandiera, con uno sfortunato autogol di Wallace.

