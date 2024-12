Lazio, quello di Dele-Bashiru è molto più di un semplice gol: la statistica

Lazio - Atalanta si è sbloccata con un gol di Dele-Bashiru. Una rete importante sia per la caratura della sfida di stasera, sia perché vale al nigeriano una statistica non indifferente. Secondo quanto riporta Opta, il centrocampista è "il 6° giocatore della Lazio a segnare più di 3 gol in tutte le competizioni nel 24/25: un record tra le squadre della SerieA. Considerando i 5 maggiori campionati europei, solo Arsenal e Manchester United hanno fatto meglio (7 marcatori con più di 4 gol ciascuno)".

6 - Dele-Bashiru (4 goals) is the 6th #Lazio player to score more than 3 all-comps goals in 24/25: a record among #SerieA teams. Considering the Big-5 European leagues, only Arsenal and Manchester United have done better (7 scorers with 4+ goals each). Variety.