Lazio, Radu giura amore eterno e ringrazia i tifosi dopo lo striscione- FT

Anche quest'anno Stefan Radu e la Lazio hanno iniziato la stagione insieme. Si pensava che il difensore potesse non rinnovare il contratto a fine stagione, poi le parti si sono avvicinate reciprocamente e il matrimonio è continuato. Ad Auronzo il romeno, che è il giocatore con più presenze nella storia del club, ha trovato Sarri e tanti tifosi pronti a rendergli omaggio. Durante l'allenamento di ieri, infatti, dalle tribune è spuntato uno striscione per lui. Il numero 26 biancoceleste ha prontamente ringraziato tutti via social repostando le foto e giurando eterno amore con un "per sempre". Radu non avrà la fascia al braccio in campo, ma è il capitano silenzioso che tutti dovrebbero avere all'interno di uno spogliatoio.