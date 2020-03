Lazio, Radu non torna in nazionale. Il ct: "Non cambia la sua scelta"

Tra Stefan Radu e la nazionale della Romania la storia è finita definitivamente. Nelle ultime settimane si parlava di un possibile ritorno del difensore della Lazio, ma il ct Radoi, ai microfoni di ProSport, ha messo la parola fine sul caso: “Ho parlato con Radu, la sua decisione è rimasta la stessa: non tornerà. Non ci sono problemi tra me e lui, né con la Federazione. Ha semplicemente preso questa scelta e non ripensarci”. Radu non tornerà sui propri passi, è concentrato con la Lazio. In nazionale non tornerà più.

