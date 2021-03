Lazio, Radu raggiunge 400 presenze con la maglia biancoceleste: Favalli è a -1

Quanto fa 26x400? Sicuramente anche un bambino alle prese con le scuole elementari saprà rispondere a questo quesito, ma la risposta non è così scontata. Per tutti l'unica risposta plausibile è 10.400, mentre per i laziali esiste una seconda via: 26x400= Stefan Radu. Si perché il difensore romeno ha raggiunto con questa sera, titolare all'Allianz Arena, la sua quattrocentesima presenza con la maglia della Lazio. Per 400 volte il numero 26 laziale è sceso in campo rappresentando un popolo intero. Il Boss, come lo chiamano all'interno dello spogliatoio, è il secondo giocatore più presente della storia del club capitolino ed è a un passo dal primato: Giuseppe Favalli, il più presente, è a quota 401, a solo una gara di distanza. Contro l'Udinese ci potrebbe essere l'aggancio e con lo Spezia in casa il sorpasso, anche se tutto dipenderà dalla condizione fisica del difensore.