Lazio, Rambaudi: "Cagliari prova della verità, bisogna restare in alto"

Sette vittorie di fila e l'eliminazione dall'Europa League. La Lazio si presenta all'ultima trasferta del 2019 con sentimenti contrastanti, ma soprattutto con la voglia di proseguire l'incredibile percorso in campionato. Dell'importantissima sfida contro il Cagliari ha parlato Roberto Rambaudi durante 'Non Mollare Mai' in onda su Radiosei: "La Lazio ad oggi è pari a Juventus ed Inter, deve lottare per restare lì in alto. Poi è chiaro che un'eventuale lotta scudetto dipenderà anche dalla capacità della Juventus di non mollare. Secondo me la Juventus vincerà lo Scudetto, ma deve dimostrare di non essere focalizzata soprattutto sulla Champions. Penso che questa sera sia una sorta di prova della verità, è un'esame molto importante. La prestazione e l'atteggiamento devono essere quelli delle ultime partite, poi il risultato può anche non essere sempre la vittoria. Per quanto riguarda il mercato invernale, credo sia giusto individuare un laterale mancino di esperienza e qualità da alternare a Lulic e che possa essere un valore aggiunto anche per il prossimo anno".

