Lazio, Rambaudi: "Contro il Torino sarà difficile. E su Mazzarri..."

Guai a sottovalutare il Torino: seppur in difficoltà nelle ultime gare, i granata di Mazzarri arriveranno all'Olimpico per mettere il bastone fra le ruote a una Lazio rilanciatasi verso le zone alte della classifica dopo la vittoria contro la Fiorentina. È di questo avviso Roberto Rambaudi: l'ex centrocampista della Lazio, opinionista fisso di Radiosei, si è detto preoccupato riguardo la prossima gara di campionato, tornando anche sulle scelte fatte da mister Inzaghi nella gara di Firenze: "Patric al posto di Vavro e Lukaku subentrato al posto di Jony sono due scelte pesanti, scelte che certificano il mancato impatto del mercato estivo. Il Torino? Coefficiente di difficoltà altissimo, è una squadre che sa chiudersi bene e ripartire, fisica e rognosa come tutte le squadre di Mazzarri. Walter ha sempre fatto bene, tranne qualche rara occasione. Da Reggio in poi ha dimostrato di essere un ottimo allenatore".

