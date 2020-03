Lazio, Rambaudi: "Decisivo il discorso di Lotito prima della gara con l'Atalanta"

Fino allo stop del campionato, la Lazio è stata travolgente. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "Sapevo che questa squadra aveva grandi qualità, è cresciuta costantemente formando un grande gruppo. Però mancava sempre qualcosa, sia nella compagine che nella società. Poi si sono presentate due opzioni a inizio anno: prendere giocatori esperti per affrontare il campionato, o far venir fuori il carattere e la fame di quelli presenti. La chiave di tutto è stata la dichiarazione di Lotito prima della gara con l'Atalanta, quando ha messo in discussione tutto spronando i giocatori. Da quel momento è cambiato tutto, è scattata la molla ed è venuta fuori questa grande qualità".

