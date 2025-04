Lazio, Rambaudi: "Serve attenzione. Mandas o Provedel? Io opterei..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare di Bodo/Glimt - Lazio, con un occhio anche in vista del derby. Ecco di seguito le sue parole: “Le aspettative non erano queste ad inizio stagione ma ora gli obiettivi sono cambiati con il lavoro, la voglia e tutte le componenti che ci vogliono".

"I giocatori vivono per queste partite, che si sono guadagnati e che li gratificano. La squadra ha lavorato tutto l’anno per giocare queste gare. La sensazione deve essere bella, di crescita, indipendentemente dal risultato. I primi 15-20 minuti saranno decisivi per impostare la partita. Devi fare una gare intelligente. Serve l’attenzione giusta, in primis non devi prendere gol in avvio: questo non significa abbassarsi ma solo fare attenzione".

"Mandas o Provedel? Ottimi portieri, nonostante le critiche Provedel ha qualcosa in più. Io opterei per Mandas, per il campo, il rinvio veloce, la reattività. Provedel ha qualcosa in più dal punto di vista della leadership, della fisicità, nelle palle alte. In definitiva sceglierei oggi Mandas e Provedel per il derby".