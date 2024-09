Lazio, Raul Moro convocato in Nazionale: i prossimi impegni

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio in estate ha ceduto Raul Moro definitivamente. Dopo un'ottima stagione in Secunda Division, il Real Valladolid ha deciso di riscattarlo da club biancoceleste e puntare su di lui. In queste prime battute stagionali, il club iberico ha raccolto quattro punti e occupa attualmente il quindicesimo posto in Liga, perfettamente in linea con le ambizioni salvezza. Tra i protagonisti di questo avvio c'è sicuramente anche lo stesso Raul Moro che, partito titolare 3 volte su 4 e autore anche di un gol decisivo all'esordio contro l'Espanyol, si è conquistato l'attenzione della Spagna U-21, in vista delle partite contro i pari età della Scozia e dell'Ungheria, nei due match validi per le qualificazioni ai campionati europei. La convocazione in Nazionale, però, non è l'unico riconoscimento per il classe 2022. In queste ore, infatti, la Lega spagnola lo ha candidato come miglior giocatore U-23 del mese.