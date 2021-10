Lazio, Reina non molla e allena i riflessi: "Non fermatemi" - FOTO

Avere 39 anni, ma sentirsene 29. Pepe Reina è uno dei pilastri dello spogliatoio della Lazio per maturità e carisma. Il portiere spagnolo sta dimostrando di poter essere ancora utile alla causa biancoceleste, soprattutto dopo l'ultima prestazione nel derby. Pepe si sente ancora un ragazzino e lo dimostra in campo attraverso la sua agilità, ma anche fuori il rettangolo verde con la sua allegria. Per rimanere sempre competitivo, l'estremo difensore allena costantemente i suoi riflessi, come dimostra la Instagram Story postata. Con il Bologna tornerà lui fra i pali: certezze e atletismo a disposizione della squadra da parte di un campione che non ha niente da dimostrare, ma si mette costantemente in discussione per migliorare ancora.