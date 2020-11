Lazio, Reina punta Maldini per presenze UEFA: con lo Zenit possibile aggancio

È diventato un punto fermo della Lazio di Inzaghi Pepe Reina, chiamato a sostituire Strakosha indisponibile causa Covid. L'albanese è tornato a disposizione del tecnico biancoceleste ma potrebbe toccare ancora all'ex Liverpool difendere i pali della porta dei capitolini. Ieri lo spagnolo ha toccato quota 150 presenze in Serie A mantenendo anche la porta inviolata, cosa che alla Lazio non succedeva da ben 10 partite. Contro lo Zenit, qualora dovesse essere schierato ancora titolare come pare, aggancerebbe Paolo Maldini per presenze in tutte le competizioni UEFA arrivando a 174. Verrebbe dunque scavalcato Xavi e raggiunto il terzo gradino del podio, con Cristiano Ronaldo secondo a 179 e Casillas in vetta a 188.