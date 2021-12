Lazio, Reina ricorda le parate più belle: "Verso un 2022 migliore" - VIDEO

Alla fine dell'anno, la speranza è sempre che quello successivo possa essere migliore di quello che sta per concludersi. Se lo augura anche Pepe Reina che nelle ultime settimane ha perso il posto da titolare con la Lazio complice qualche passaggio a vuoto. Lo spagnolo ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui mostra tutte le sue parate più belle del 2021, auspicando il meglio per il 2022: "2021 finito. Con la stessa ambizione di sempre. Verso un 2022 ancora meglio".