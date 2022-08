Lazio, Riccardo Cucchi tifoso speciale: "Torno ad abbonarmi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il lavoro per tanti anni lo ha portato allo stadio ma come professionista e non come tifoso. Adesso Riccardo Cucchi, storica voce radiofonica e tifoso della Lazio, ha deciso di vivere ancora le emozioni all'Olimpico ma da supporter al 100%. Per questo il giornalista ha deciso di abbonarsi come conferma quanto scritto su Twitter: "Fatto. Era da quando avevo poco meno di trent'anni che non avevo più l'abbonamento. Si torna al passato guardando il futuro. Sempre con la stessa passione. Buon calcio a tutti".