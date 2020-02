Lazio, riecco uno 0-0: si interrompe la striscia più lunga d'Europa

La Lazio torna a pareggiare 0-0. Non accadeva da ben 65 partite: una striscia lunghissima, la più lunga d'Europa che apparteneva alla Lazio e che si interrompe col pareggio contro il Verona. Numeri tanto sorprendenti quanto significativi: la squadra di Inzaghi crea tanto e predilige il bel gioco. Se non fosse stato per la sfortuna e per un un super Silvestri, questa striscia di risultati senza 0-0 sarebbe proseguita. Dopo la Lazio, la striscia più lunga appartiene a PSG (61 partite) e al Manchester City (55).