Lazio, Riedle su Immobile: "Attaccante completo, dispiace per come è andata al Borussia"

Ancora poche ore, poi i riflettori della Champions League torneranno ad accendersi all'Olimpico. La Lazio ospita il Borussia Dortmund, per parlarne ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il doppio ex Karl Heinz Riedle. Argomento di discussione anche Ciro Immobile: "La sua esperienza al Borussia non se la aspettava nemmeno lui. In sua difesa devo dire che il Dortmund in quei tempi aveva diversi problemi, non è stata solo colpa sua il fatto di non essere andato al massimo. Si vede alla Lazio, segna con continuità è un attaccante completo, mi dispiace che a Dortmund non sia andata benissimo. Come ragazzo e giocatore è un grande".

