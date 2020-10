Lazio - Borussia Dortmund, l'in bocca al lupo di Cucchi: "Sarà emozionante"

Il ritorno in Champions League della Lazio è attesissimo in tutto l'ambiente biancoceleste. Anche Riccardo Cucchi, giornalista sportivo di nota fede laziale, non vede l'ora di assistere al match di stasera. Ecco il suo tweet di in bocca al lupo agli uomini di Inzaghi: "È il giorno dell'esordio della Champions League. Un grande in bocca al lupo alle squadre italiane e alla "mia" Lazio in particolare. Dopo 13 anni sarà emozionante rivederla in campo."

