Lazio - Borussia, Immobile contro Haaland: sfida tra bomber tra presente e futuro

Manca davvero pochissimo. Domani sera, sotto i riflettori dell'Olimpico, c'è Lazio - Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata del girone F di Champions League. Due squadre con tanti dubbi e assenze in fase difensiva ma con una certezza in attacco. Immobile e Haaland sono i realizzatori, leader e trascinatori delle due compagini. La Scarpa d'Oro autore di 36 reti nella scorsa Serie A sfida il centravanti più promettente del panorama mondiale. Un classe 1990 contro un 2000, un italiano contro un norvegese, due grandi attaccanti e solo tre punti a disposizione. Domani sera,all'Olimpico, ci sarà da divertirsi.

