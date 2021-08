Lazio, riparte il Calcio a 5: obiettivo promozione in Serie A

Tra poche settimane ci sarà un'altra Lazio a scendere in campo. Sport simile a quello di Immobile e compagni, ma con un campo e le porte moto più piccoli, un pallone a rimbalzo controllato e il parquet al posto del prato verde. La squadra biancoceleste di Calcio a 5 è pronta a fare il suo esordio in A2. L'obiettivo dei ragazzi di mister Chilelli è la promozione in Serie A, diretta o passando dai play off. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'organico è importante con tante conferme degli uomini che l'anno scorso hanno centrato la salvezza e tanti nuovi innesti. L'attesa sta per terminare, il girone C della Serie A2 inizierà a breve.