Lazio, Rocchi sul contatto Bremer-Zaccagni: l'analisi nella nuova serie Dazn

Tra i documentari proposti da Dazn sulla propria piattaforma, di recente ne è stato proposto uno particolare che racconta la preparazione degli arbitri entrando nel centro sportivo di Coverciano dal nome 'Decido Io'. Vengono trasmesse le immagini di allenamenti, riunioni tecniche e analisi di alcuni episodi che hanno caratterizzato la scorsa stagione. Tra questi viene esaminato anche il contatto Bremer-Zaccagni che, in occasione della partita tra Lazio e Juve, decisa da Marusic lo scorso 30 marzo nei minuti finali, aveva scatenato non poche polemiche. Nel corso dell'incontro il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha sottolineato l'errore del Var che non ha richiamato l'arbitro per fischiare rigore. Di seguito il confronto con Mazzoleni, quel giorno impegnato a Lissone.

Rocchi: “Questo è OFR (On Field Review), è talmente ingenuo il difensore, talmente fuori contesto, che non potete salvarlo”.

Mazzoleni: “A me ha fregato il fatto che la palla non gli arriva, l’ho valutato come una trattenuta da calcio d’angolo”.

Rocchi: “Il suo ragionamento è giusto al 98% dei casi, questo rientra in quel 2%”.