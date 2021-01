Lazio - Roma, Cucchi: "Vittoria ampiamente meritata. Luis Alberto, Lazzari e Immobile..."

Una derby senza storia. La Lazio travolge la Roma con un netto 3-0 grazie al gol di Immobile e alla doppietta di Luis Alberto. Non solo loro due tra i protagonisti della gara, anche Lazzari ha dato un contributo notevole come sottolineato via Twitter da Riccardo Cucchi: "Splendida partita della Lazio. Per atteggiamento tattico e qualità individuale. Difficile una graduatoria di merito, ma Luis Alberto, Lazzari e Immobile meritano una citazione a parte. Vittoria nel derby ampiamente meritata".