Lazio - Roma, Giannini: "Hanno avuto entrambe paura di perdere"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Ai microfoni di Notizie.com, l'ex calciatore della Roma Giuseppe Giannini ha dato il suo pensiero sul derby della Capitale di domenica scorsa. Come moltissimi addetti ai lavori, anche lui ne è rimasto deluso. Ecco le sue parole: "Non è stata una bellissima partita, ma ho visto tanti derby di questo tipo. Non è mica stato l’unico di questo tipo… Una partita del genere ci sta, Roma e Lazio non stanno facendo benissimo. Hanno avuto entrambe paura di perdere e quindi di compromettere le prossime settimane”.

“Sì, è stato un derby simile a quelli degli anni 90. Bisogna dire la verità, il derby può condizionarti la stagione, le due squadre non sono partite bene, ora non sono nelle prime quattro posizioni della classifica. Quando rincorri, non devi perdere ulteriore terreno, per questo hanno rischiato il meno possibile per poter avere la possibilità di risalire più avanti. È normale vedere in campo maggiore attenzione e meno spregiudicatezza”.