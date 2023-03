Lazio - Roma, identificato "Hitlerson": è un tifoso tedesco del Lipsia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo i fatti accaduti al derby nella Capitale aleggia il fantasma della squalifica della Curva Nord nel match contro la Juventus. Il club biancoceleste ha ovviamente denunciato i comportamenti antisemiti, il Comune di Roma ha fatto lo stesso annunciando di dichiararsi parte civile. Come riporta Il Messaggero, il tifoso che indossava la maglia "Hitlerson 88" è stato identificato: si tratta di uno straniero tifoso del Lipsia. Per lui è scattato immediatamente il Daspo a vita. Come aggiunge il quotidiano La Repubblica, il ragazzo è stato individuato insieme ad altre due persone immortalate mentre facevano il gesto del saluto romano. Entrato all’Olimpico senza indossare la maglietta, l'avrebbe quindi "sfoggiata" una volta entrato nell'impianto. Indispensabili le telecamere interne dello stadio per dare un volto, un nome e un cognome al tedesco. Le Forze dell'Ordine sono state aiutate anche dallo stesso club biancoceleste che, dopo aver annunciato la comunicazione alle forze dell’ordine "degli esiti, già positivi" di un’indagine interna, spera ora di non veder sanzionata l'intera tifoseria.