Lazio - Roma, il post derby di Lotito e Totti: curioso incontro al ristorante

Un derby completamente dominato dalla Lazio quello di sabato scorso. Roma messa sotto in lungo e in largo, come ammesso dagli stessi giocatori giallorossi. A questi va aggiunto anche Totti, che i complimenti li ha fatti direttamente a Lotito. I due infatti si sono casualmente incontrati dopo la stracittadina, avendo scelto lo stesso ristorante per concludere la serata. L’ex capitano una volta riconosciuto il presidente biancoceleste ha raggiunto il suo tavolo, complimentandosi con lui per la prestazione della Lazio. In passato Totti ha spesso cercato di sminuire i successi dei rivali cittadini, stavolta il rotondo 3-0 ha colpito nel segno.