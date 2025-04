Lazio - Roma, informazioni utili per i tifosi in Tevere: il comunicato del club

Lazio e Roma si affronteranno domenica 13 aprile all'Olimpico, il calcio d'inizio del derby è fissato alle 20:45 e a qualche giorno dall'incontro la società ha reso note alcune informazioni utili per i tifosi abbonati in Tribuna Tevere. Di seguito quanto si legge nella nota diramata tramite i canali ufficiali: "La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti della Tribuna Tevere che per il derby Lazio-Roma di domenica 13 aprile, per motivi di ordine pubblico, non potranno accedere dai soliti varchi di Piazza Lauro De Bosis ma da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi".

