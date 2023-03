Lazio-Roma, lo sfottò continua nelle scuole: lo striscione del liceo romano - FOTO

Lazio-Roma, lo sfottò continua. Saranno due settimane lunghissime quelle della sosta nazionali in cui nella Capitale non si smetterà di parlare del derby. Il lampo di Zaccagni ha mandato in estasi il popolo biancoceleste e all’inferno quello giallorosso. Continuano le prese in giro per le vie della Città Eterna. Dai social ci si sposta anche nelle scuole. Quante volte ci è capitato di litigare o discutere con un compagno con una fede calcistica opposta. Alcuni ragazzi del Liceo Malpighi hanno deciso di mettere fine al dibattito dopo l’ultima stracittadina vinta dalla compagine di Maurizio Sarri. Dalle finestre del noto istituto in zona Bravetta è apparso in queste ore uno striscione abbastanza chiaro: “Malpighi tifa Lazio”.